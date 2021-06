Ampliação da ponte de acesso à Rua Aymoré, no Meudon, em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 18:49

O prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen, esteve no bairro Meudon nesta sexta-feira (18/06) para entrega da obra de construção de um muro de contenção em trecho da Rua Melvin Jones e da ampliação da ponte de acesso à Rua Aymoré, bem no início do centro comercial do bairro. Sem solenidade, a inauguração foi apenas simbólica e contou com a presença do vereador Gustavo Simas, do secretário de Serviços Públicos, Davi Serafim, do subsecretário Paulo Corrêa e da equipe da secretaria responsável pela obra.



Construído às margens do Rio Meudon, o muro tem 33 metros de extensão, área que ganhou nova calçada, guarda-corpo, serviços de drenagem com a instalação de seis ralos para melhorar o escoamento da água da chuva, além de novo asfalto no trecho da pista e sinalização horizontal.

Já a ponte de acesso à Rua Aymoré foi ampliada em mais dois metros, permitindo a passagem de veículos de grande porte, além de guarda-corpo e passarela de pedestres. O trabalho foi realizado por equipe de 12 trabalhadores da Prefeitura, comandados pelo subsecretário Paulo Correa, com orientação do encarregado Adejanir Dias e supervisionados pelo encarregado geral Ademir Almada.



“Vimos o afundamento desse trecho da Rua Melvin Jones, na entrada do Meudon, um importante bairro residencial, comercial e industrial do município. Fizemos esse trabalho de contenção às margens do rio, com pavimentação nova e guarda-corpo para a segurança dos moradores. Também duplicamos a ponte e instalamos uma passarela segura para os pedestres. É uma grande força de cooperação trazendo melhorias de infraestrutura para a malha viária da cidade”, destacou o prefeito Vinicius Claussen.



