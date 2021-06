Ação solidária - Divulgação

19/06/2021

Os membros da Associação Amigos dos Antigos de Teresópolis realizam, neste domingo (20/06), das 15h às 17h, a carreata solidária “Amigos do Antigo - Junho 2021”, com arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados para instituições de caridade. O evento recebeu da Prefeitura os selos “Turismo Protegido Covid-19” e “Turismo Consciente”.

Com partida do Alto, o desfile seguirá até o Soberbo, retornando em direção à Reta, na Várzea, e terminando na Fonte Judith, no Alto. Até o momento, confirmaram participação colecionadores de Teresópolis, Rio de Janeiro e de Além Paraíba, que desfilarão com seus carros de época, como Itamaraty, Opala Diplomata, Landau, Maverick GT, Rural, Passat e Fusca, pelas ruas da cidade.

Com organização da Secretaria Municipal de Turismo e da Associação Amigos do Antigo, tendo como parceiro o Teresópolis Convention & Visitors Bureau, a carreata não tem custos para a Prefeitura e é uma das ações do ‘Vem pra Terê’. O programa foi lançado em agosto de 2020 pela Gestão Municipal para promover o destino Teresópolis, atrair eventos e aquecer a atividade turística no município, garantindo emprego e renda.

Para participar da carreata, os inscritos tiveram que doar 5 kg de alimentos não perecíveis nos pontos de arrecadação. Até o dia da carreata, ainda será possível entregar os alimentos no Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo.

O desfile será aberto por carro abre-alas customizado, seguido por veículos que marcaram época. Todo o percurso será acompanhado pela Guarda Civil Municipal, para garantir a organização do evento e a fluidez do trânsito.