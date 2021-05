Vagas são para Vassouras e Miguel Pereira Arquivo

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 13:36

A Universidade de Vassouras abriu as inscrições para o vestibular 2021/2 de Medicina , com prazo vai até o dia 30 de junho e taxa de R$ 300. A oferta para o curso mais disputado da instituição é de 140 vagas; 80 para o campus de Vassouras e 60 para o campus de Miguel Pereira.

A prova, com 60 questões objetivas e uma avaliação dissertativa, está marcada para 11 de julho. Os candidatos podem utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2018 a 2020 ou participar do vestibular.