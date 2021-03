Ministro Sérgio Silveira Banhos empata votação do processo no TSE do prefeito Neto Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 17:58 | Atualizado 11/03/2021 18:05

Volta Redonda - Na tarde desta quinta-feira, dia 11, mais um ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra seu voto contra a permanência de Antônio Francisco Neto à frente da Prefeitura de Volta Redonda. Desta vez o voto contrário foi de Sérgio Silveira Banhos que acompanhou a posição de Edson Fachin e assim deixa a votação empatada em dois a dois.

Os votos a favor foram do ministro Alexandre de Moraes que reiterou sua posição do dia 18 de dezembro, em que através de uma decisão monocrática autorizou a diplomação e posse de Neto, o segundo voto favorável foi do ministro Luís Felipe Salomão que acompanhou o relator.

Ainda faltam os votos de Mauro Campbell Marques e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Caso a votação termine com um empate, o ministro e Presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, vota para decidir a situação de Neto.