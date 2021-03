Neto continua na prefeitura de VR Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 20:27 | Atualizado 12/03/2021 08:04

Volta Redonda - Terminou em 4 a 2, a votação do julgamento da candidatura do prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto (DEM). Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram pela manutenção de Neto na prefeitura.

A decisão aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 11, quando a maioria dos ministros ratificou a posição de Alexandre de Moraes, que deferiu em dezembro de 2020, a candidatura de Neto, autorizando sua posse neste ano para assumir a prefeitura de Volta Redonda, pela quinta vez.

Votaram a favor de Neto, o relator Alexandre de Moraes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Os votos contrários a permanência de Neto no cargo foram Edson Fachin e Sérgio Silveira Banhos.