Atacante Régis chega com contrato até o final do Campeonato Carioca 2021 Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 08:12 | Atualizado 12/03/2021 08:14

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) anunciou nesta quinta-feira, dia 11, a contratação do atacante Régis, de 31 anos, que estava no Sampaio Corrêa-RJ e chega com contrato até o final do Campeonato Carioca deste ano.

regularizado para enfrentar a O jogador realizou os exames médicos e já foi integrado ao elenco, participando dos treinamentos do dia. A expectativa da direção do clube é que o atleta estejapara enfrentar a Portuguesa-RJ , no domingo, dia 14.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade que o Volta Redonda está me dando. É um clube de tradição, de muitas conquistas, e chego para agregar, tanto na parte técnica e tática, quanto com a minha experiência para auxiliar nos jogos. Estou muito feliz e honrado de poder fazer um grande trabalho aqui no Volta Redonda”, destacou.

O novo reforço tricolor falou um pouco sobre seu estilo de jogo.

“Iniciei a minha carreira como lateral-direito, sempre tive muitas características ofensivas, atuo também pela lateral-esquerda e, nos últimos anos, venho jogando na linha de frente, como atacante. Como falei, estou aqui para ajudar os meus companheiros a fazer uma grande campanha no Carioca e brigar pela classificação para as finais”, completou.

O vice-presidente do VRFC, Flávio Horta Júnior falou sobre a chegada de Régis e destacou a importância da experiência dele para o elenco tricolor.

“O Régis é um jogador de muita qualidade e já defendeu grande clubes do futebol brasileiro, inclusive na Série A do Campeonato Brasileiro. Esta experiência, com certeza, irá agregar muito ao nosso elenco, que, na sua maioria, é formado por jovens da nossa base. Ele chega com contrato até o final do Carioca, vai brigar pelo o seu espaço e tenho certeza que irá nos ajudar muito neste Estadual”, disse.

Natural de Brasília, Régis iniciou a carreira no Legião, passando por CFZ-DF e Goiás, até se transferir para o futebol paulista, em 2010. Lá, o novo reforço tricolor defendeu o Guaratinguetá-SP, São Bernardo-SP, Ponte Preta, Portuguesa-SP, RB Bragantino-SP, São Bento-SP, Guarani e, principalmente, São Paulo, clube onde se destacou na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante também já vestiu a camisa do Botafogo, Bahia, Paysandu, CSA-AL, dentre outros clubes.

Na sua carreira, Regis já conquistou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo São Paulo, a Série A2 do Campeonato Paulista pelo São Bernardo, o Campeonato Alagoano pelo CSA, foi vice-campeão Brasileiro da Série C pelo Guarani, e vice-campeão da Sul Americana Ponte Preta.