Morre de covid-19, Maurício Monteiro, o Porreca, subprefeito do Retiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 08:49 | Atualizado 14/03/2021 10:58

Volta Redonda - Morreu na madrugada deste domingo, dia 14, em Volta Redonda, aos 70 anos, o subprefeito do Retiro, Mauricio Monteiro, também conhecido como Porreca. Ele estava internado há cerca de duas semanas, no Hospital da Unimed e não resistiu às complicações da covid-19.

Porreca foi assessor especial do prefeito Antônio Francisco Neto e no governo anterior de Neto quando a subprefeitura do Retiro foi criada, ele foi o primeiro a coordenar o local.

Publicidade

“Hoje Volta Redonda se despede do Maurício Monteiro e eu me despeço do meu amigo Porreca.

Amigo de infância, de juventude, de todos os tempos de minha vida. Porreca era e continuará sendo sempre parte de minha família. Deixou sua contribuição em muitos projetos e na história de nossa cidade, deixando ainda um exemplo de amizade, fidelidade e parceria como praticamente não se vê mais. Hoje tem baralho no céu! Até breve, meu grande amigo”, mensagem divulgada pelo prefeito Neto em sua rede social.

Mauricio Monteiro, também participou da diretoria do Voltaço por muitos anos. E nesta manhã, o Volta Redonda Futebol Clube também emitiu nota lamentando falecimento do ex-presidente Porreca.

Publicidade

“É com imensa tristeza que o Volta Redonda FC recebe a notícia do falecimento do nosso ex-presidente Maurício Monteiro, o Porreca. Tricampeão da Copa Rio pelo Voltaço, ele presidiu o clube de 1999 a 2003, além de ter sido diretor anteriormente. O Esquadrão de Aço está em luto e, em homenagem ao ex-dirigente tricolor, será respeitado 1 minuto de silêncio antes do confronto diante da Portuguesa-RJ. A família Voltaço presta os seus sentimentos aos familiares e amigos de Porreca”, diz a nota.

O sepultamento ocorrerá neste domingo, no Cemitério Portal da Saudade, às 14h.