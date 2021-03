Os trabalhos envolvem roçada, limpeza, pintura e remoção de mato e entulho Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 14:07

Volta Redonda - As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda estão intensificando a limpeza e a manutenção dos espaços públicos. Nesta segunda-feira, dia 15, acontecem os serviços de roçada, limpeza, pintura e remoção de mato e entulho ocorreram em mais de dez bairros da cidade.

O serviço de roçada foi realizado em calçadas e ruas dos bairros Siderópolis, Casa de Pedra, Jardim Belvedere, Aero Clube, Morada da Colina, além do escadão da Avenida Getúlio Vargas e da praça no Village Sul.

Com apoio de caminhões, as equipes realizaram retirada de mato e de entulho na Rua Porto, no Retiro, na Rua Cora Coralina, no bairro Jardim Primavera, além de remover o resto de capina na Avenida Getúlio Vargas, onde foi feito trabalho de limpeza e manutenção no fim de semana.

Os bairros Conforto e Eucaliptal, e a Rua 33, na Vila Santa Cecília, receberam limpeza dos bueiros, para evitar possíveis alagamentos e outros transtornos provocados em dias de fortes chuvas.

Segundo a prefeitura, as equipes de manutenção arrumaram calçadas e promoveram outros acabamentos de obras, dentre elas a arrumação de uma valeta próxima à calçada da Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, de um tampão da Rua 16, na Vila Santa Cecília, e na Avenida Beira Rio, próximo ao bairro Volta Grande III, além de calçadas no Jardim Belvedere. Também foi feita pintura de praças no Laranjal e no Retiro.