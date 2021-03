‘Vencemos e convencemos’, diz técnico do Voltaço Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 13:36 | Atualizado 18/03/2021 13:39

Volta Redonda - O Voltaço segue confirmando a sua boa fase na temporada. Líder do Campeonato Carioca, o Volta Redonda garantiu a sua classificação para a Segunda Fase da Copa do Brasil, depois de vencer com facilidade a equipe do Castanhal-PA.

Voltaço não apenas venceu o Castanhal-PA, mas mostrou que pode ir muito além na competição. Um placar de 3 a 0 que poderia ter sido até maior, já que a equipe teve um gol anulado, bola na trave e outras chances de gol. Por isso, o técnico Neto Colucci foi categórico ao afirmar que onão apenas venceu o Castanhal-PA, mas mostrou que pode ir muito além na competição.

Publicidade

“Uma vitória muito importante em todos os sentidos. Primeiro de tudo, esportivamente falando, vencemos e convencemos, o que mostra a força deste grupo que vem trabalhando muito forte e está colhendo os frutos, como esta classificação na Copa do Brasil, que traz uma projeção nacional e é muito importante para a carreira de todos. Depois a importância financeira para o clube. Sabemos das dificuldades que os clubes de menor investimentos enfrentam, e este dinheiro entrando na conta ajuda a pagar os salários e a manter os vencimentos em dia”, destacou.

Neto Colucci também fez uma análise da jogo.

Publicidade

“Foi uma partida que começou um pouco tensa, com as duas equipes nervosas e ansiosas. Oscilamos no início do jogo, eles começaram melhores, mas equilibramos a partida e conseguimos marcar um gol que nos deu uma tranquilidade maior dentro da nossa estratégia. Com isso, eles precisaram sair mais para buscar o empate, mas fomos inteligentes em manter a posse de bola, controlando o jogo, e também mais competentes em aproveitar as chances criadas e matar a partida. Muito bom o Alef ter feito dois golaços e importante demais também o Régis ter entrado e marcado na sua estreia, isso traz confiança para eles e toda a equipe”, analisou.

Agora, o Esquadrão de Aço volta às suas atenções para o Campeonato Carioca, onde, neste sábado, dia 20, às 15h, recebe o Macaé no estádio Raulino de Oliveira.

Publicidade

“O momento é muito bom, mas é preciso manter o foco lá em cima o tempo todo, porque sábado temos um confronto muito importante diante do Macaé. Vamos descansar e recuperar os atletas, porque é um jogo em casa, onde precisamos vencer para nos mantermos na ponta da tabela. Por isso, temos que entrar muito concentrados, mantendo o nível de atuação e de luta das últimas partidas, para que possamos conquistar mais uma grande vitória”, falou.