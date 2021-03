MEP de Volta Redonda realiza ‘Seminário de Ecologia Política’ MEP-VR

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 08:07 | Atualizado 19/03/2021 08:10

Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) realizará neste sábado, dia 20, às 15h30mim, o Seminário de Ecologia Política. O acesso ao seminário será aberto ao público, via YouTube, Volta Redonda - O(MEP-VR) realizará neste sábado, dia 20, às 15h30mim, o. O acesso ao seminário será aberto ao público, via YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=n2GKKWIORcI

O tema socioambiental dará foco às percepções e demandas ativadas na pesquisa de opinião com mais de 650 pessoas, realizada pelo MEP em Volta Redonda, no mês de fevereiro deste ano. Especialistas de diferentes áreas de conhecimentos ajudaram na construção do assunto.

Publicidade

“Durante o seminário serão apresentados os principais resultados da pesquisa realizada pelo Movimento que inclui, sumariamente, as percepções, os olhares e as demandas socioambientais dos cidadãos de Volta Redonda”, lembrou o coordenador da equipe ambiental do Movimento e âncora do evento socioambiental, Fernando Pinto.

A inscrição, embora não seja obrigatória, pode ser feita através do link https://docs.google.com/forms . Segundo informou a organização do evento, os participantes inscritos, se desejarem receberão certificado de participação.

Publicidade

“Há uma expectativa positiva de reunirmos mais de 200 pessoas na ‘sala do seminário ecologia política do MEP”, disse Fernando Pinto.