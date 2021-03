Volta Redonda incentiva adoção responsável de animais Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 08:54

Volta Redonda - A Coordenadoria de Proteção e Bem Estar Animal de Volta Redonda está incentivando a adoção responsável de animais. Os animais disponíveis para adoção chegam ao poder público através de fiscalizações da Guarda Ambiental, também por acumuladores, que mantêm em casa mais animais do que têm condições de cuidar ou em ambiente inadequado, além de cães e gatos abandonados em parques e vias públicas.

A coordenadora de Proteção e Bem Estar Animal de Volta Redonda, Alexsandra Fernandes, explicou que a adoção de animais é um ato de extrema importância e responsabilidade.

“Para adotar um animal, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF (Cadastro de Pessoa Física) e comprovante de residência e ser maior de 18 anos. E, principalmente, ter a consciência de que seu animal precisa de cuidados, passeios, disciplina e afeto para que viva em boas condições de bem-estar”, disse Alexsandra.

Ela lembrou que, ainda hoje, uma superstição ultrapassada de que animais de pelagem preta trazem má sorte condena centenas de cães e gatos a passarem a vida inteira em abrigos.

“Os animais de estimação são ótimos companheiros, reduzem o estresse e a depressão, independente da cor do pelo”, avisou.

Na lista de caninos com pelagem preta disponível para adoção pelo município, estão três filhotes de cerca de dois meses, dois machos e uma fêmea de porte pequeno; uma fêmea castrada de cerca de dois anos; duas fêmeas castradas de cerca de seis meses; além de três fêmeas com cerca de um ano e uma com cerca de dois anos com castração garantida pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Quem tiver interesse em adotar um dos animais citados na reportagem terá a castração garantida. A orientação é procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem Estar Animal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo telefone (24) 3350-7026. Em razão da pandemia, os espaços de adoção foram suspensos para evitar aglomerações.