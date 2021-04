Neto Colucci celebra classificação antecipada do Voltaço para a semifinal do Carioca Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 10:11 | Atualizado 12/04/2021 10:14

Voltaço garantiu a vaga para as semifinais do Campeonato Carioca com duas rodadas de antecedência, após Volta Redonda - Ocom duas rodadas de antecedência, após empatar em 2 a 2 com o Botafogo no último sábado, dia 10.

Classificação que o técnico, Neto Colucci fez questão de celebrar e dividir com todos no Esquadrão de Aço.

“Sentimento de dever cumprido. O dia que aceitei vir para o Volta Redonda naquela posição incômoda na Série C, perguntei se também ficaria para o Estadual e o presidente me garantiu que sim. Então, falei que iríamos escapar do rebaixamento e, no Estadual, iríamos brigar para classificar para a semifinal do Carioca. E conseguimos esta classificação, com muita dedicação e trabalho de todos no clube, diretoria, jogadores e funcionários do clube. Muitas pessoas não sabem o que passamos no dia a dia, nas vitórias ou derrotas. Não conseguimos uma vitória diante do Botafogo, mas brigamos até o final pelos três pontos e conseguimos um empate que vale a classificação antecipada para a semifinal do Estadual, com muito merecimento”, disse.

Após uma maratona de jogos, com nove partidas em 29 dias, o Volta Redonda terá uma semana cheia de treinamentos até a partida contra o Bangu, marcada para domingo, dia 18, no estádio Moça Bonita.

“Vamos ter uma semana cheia de treinamentos após uma sequência muito puxada de jogos. Aproveitar para corrigir alguns erros que tivemos, como os gols que estamos tomando. Nosso time faz muito gol, mas está tomando também e isso não pode. É trabalhar para enfrentarmos estes dois últimos jogos e chegarmos fortes fisicamente, taticamente e mentalmente para as semifinais, brigando para seguirmos fazendo história neste Campeonato Carioca e, quem sabe, conquistar este título inédito para o clube”, destacou.