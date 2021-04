Volta Redonda vacina mulheres de 66 anos nesta sexta-feira, dia 16 Divulgação

Publicado 15/04/2021 16:27

Volta Redonda - Nesta sexta, dia 16, até segunda-feira, dia 19, mulheres de 66 anos (completos) serão vacinadas contra a covid-19, em Volta Redonda. A aplicação da primeira dose acontece em todas as 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), de 09h às 16h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as mulheres dessa faixa etária devem apresentar no ato da vacinação um documento de identidade ou cartão do SUS e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente. Os homens de 66 anos serão vacinados na sequência, na próxima semana. A data será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura de Volta Redonda.

A SMS também informou que os profissionais de segurança pública na ativa acima de 58 anos, que atuam em Volta Redonda, como: Bombeiro Civil e Militar; Polícia Militar; Civil; Federal; Guarda Municipal; agentes do Desipe e Degase serão vacinados nas Unidades de Saúde também nos dias 16 e 19.

As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca (Oxford) antes do dia 21 de janeiro vão receber a segunda dose, nesta sexta-feira, dia 16, na mesma Unidade em que foi realizada a aplicação da primeira dose. O intervalo entre as doses é de três meses. Essas pessoas devem levar o cartão de vacinação, além de um documento de identidade.

Já os moradores que tomaram a primeira dose da CoronaVac devem aguardar o reabastecimento do imunizante no município. Quando uma nova remessa for entregue o anúncio será feito nos canais oficiais da Prefeitura de Volta Redonda. O Instituto Butantan divulgou na semana passada a falta de insumos para produção da vacina CoronaVac havendo risco de desabastecimento da vacina aos municípios.

O intervalo para a segunda dose da CoronaVac é de 14 a 28 dias, o coordenador do departamento de Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista, Carlos Vasconcellos, destacou que as pessoas que tomaram a CoronaVac têm até 28 dias para receber a segunda dose.

Nova remessa de AstraZeneca - O município recebeu mais 3.390 doses da vacina AstraZeneca (Oxford) entregues pelo Governo Federal, na manhã desta quinta-feira, dia 15.