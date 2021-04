Volta Redonda se prepara para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca diante do Flamengo Divulgação

Volta Redonda - O elenco do Voltaço se reapresentou na tarde desta segunda-feira, dia 26, e iniciou a preparação para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca diante do Flamengo. Partida será sábado, dia 1º, às 21h05, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Após o treinamento do dia, os jogadores assistiram a um vídeo do último jogo, montado pela equipe de análise de desempenho, mostrando os erros e acertos que a equipe teve na partida.

Como o adversário na semifinal será novamente o Flamengo, o zagueiro Gabriel Pereira destacou a importância da equipe aprender com os erros que teve no último confronto entre os times.

“Sabemos que o Flamengo tem uma grande equipe, de muita qualidade, vimos isso no sábado, quando tivemos dificuldades para encaixar o nosso jogo em determinados momentos da partida. Mas isso serve de aprendizado para levarmos para os dois jogos da semifinal, principalmente neste primeiro, que será em casa, onde temos que fazer uma partida sem erros para levarmos um bom resultado para o jogo de volta no Maracanã. Vamos fazer semana bem intensa de treinamentos, analisar todos os pontos positivos e negativos que tivemos contra o Flamengo, aprender com os erros, e começar a trabalhar em cima de uma estratégia muito forte para buscarmos esta classificação para a decisão do Estadual”, disse o prata da casa tricolor.