Publicado 18/05/2021 12:01

Volta Redonda - Dia 18 de maio é dedicado à conscientização do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), através do Departamento de Proteção Social Especial (DPES) e em parceria com o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) é responsável pelo acompanhamento das situações de violação de direitos, com o trabalho do PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.

Segundo os dados mais recentes do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o ISP, apontam que no estado do Rio, 59% das vítimas de violência sexual são crianças ou adolescentes. Ainda de acordo com os dados, pessoas conhecidas – familiares ou não – são autoras de 40% dos crimes de violência sexual e 38% dos crimes de violência moral. Além disso, os conhecidos são responsáveis por 47% dos crimes de violência psicológica e 47% das lesões corporais.

No município de Volta Redonda, a SMAC é a pasta responsável por coordenar a assistência a essas vítimas de violência física, psicológica e negligência; violência sexual - abuso e/ou exploração sexual, entre outras situações de vulnerabilidade.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial, Denise Alves de Carvalho, explicou que o CREAS, a partir do acompanhamento técnico, realiza articulação e encaminhamento das demandas para os demais atores da rede socioassistencial, Conselhos Tutelares e Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

“É importante frisar que o Creas e o Serviço Especializado em Abordagem Social realizam esse mapeamento. O Serviço de Abordagem Social faz essa identificação nas ruas e o Creas vai acompanhar essas situações”, disse.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Antonio Barreiros, nº 222 – Bairro Nossa Senhora das Graças. Tel.: 3339-9143/3347-2390.

Os canais de denúncia são: disque 100; ouvidoria Nacional de Direitos Humanos- (61) 9656-5008 ; plantão do Conselho Tutelar I: 99938-1589 e plantão do Conselho Tutelar II: 99963-0010.

“Toda situação de abuso e exploração sexual deve ser denunciada. A SMAC de Volta Redonda convoca famílias, sociedade e poder público a promover de forma articulada a proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Não se cale, denuncie. Quem não denuncia também violenta”, finalizou Denise.