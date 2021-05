Relatório das atividades da força- tarefa durante o último final de semana Divulgação

interditou três estabelecimentos comerciais entre os dias 20 (quinta-feira) e 23 (domingo), segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira, dia 24. Foi o primeiro fim de semana em que o novo decreto com Volta Redonda - A força-tarefa de Volta Redondaentre os dias 20 (quinta-feira) e 23 (domingo), segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira, dia 24. Foi o primeiro fim de semana em que o novo decreto com horário ampliado de funcionamento de bares e restaurantes entrou em vigor.

Cerca de 15 bairros foram percorridos. Um dos comércios interditados também foi autuado, e as equipes emitiram ainda três notificações, além de dispersarem uma aglomeração e encerrarem uma festa clandestina.

Com servidores da secretaria de Fazenda (SMF), Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR), e com o apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros, a força-tarefa interditou na quinta-feira, dia 20, um estabelecimento comercial, no bairro Volta Grande, que estava promovendo música e ocupando a via sem licença para entretenimento, além de apresentar aglomeração e descumprir o decreto municipal.

Na sexta-feira, dia 21, os agentes percorreram os bairros Retiro, Aterrado, São Geraldo, Monte Castelo, Vila Rica e Centro. Foram lavradas três notificações para regularização de licença que permite ocupação de logradouro público com mesas e cadeiras.

Já no sábado, dia 22, um bar no Centro da cidade foi interditado porque estava descumprindo as medidas restritivas e funcionava como boate, promovendo aglomeração, música alta, além de desrespeitar medidas de prevenção como uso de máscara e distanciamento.

Ainda no sábado, os agentes dispersaram uma aglomeração na Praça da Colina e encerraram uma festa clandestina no bairro Eucaliptal. Também foram fiscalizados estabelecimentos nos bairros: Vila Rica/Tiradentes, Siderlândia, São Geraldo, Colina, Vila Mury, Parque das Ilhas, Três Poços, Aterrado, São Lucas e Retiro.

De acordo com o balanço de fim de semana da força-tarefa, um bar foi interditado no domingo, dia 23, no São Lucas, por descumprimento do decreto municipal. Neste dia as equipes percorreram os bairros Água Limpa, Conforto, Aterrado, Vila Mury, Santo Agostinho, São Geraldo, Três Poços e Retiro.

Denúncias



Em caso de aglomeração de pessoas, festas clandestinas, os moradores devem ligar para o 156 (Central de Atendimento Único), 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar.