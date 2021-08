Voltaço se reapresenta e muda foco para estreia na Copa Rio - Divulgação/ VRFC

Publicado 24/08/2021 09:48 | Atualizado 24/08/2021 09:57

Volta Redonda - A reapresentação do elenco do Voltaço aconteceu nesta segunda-feira, dia 23. No primeiro dia de atividade, os jogadores que enfrentaram o Paysandu-PA no último domingo, dia 22, realizaram um trabalho de força na sede do clube. Já os outros atletas do elenco, foram para o CT Oscar Cardoso, onde realizaram um treinamento técnico e tático.

O time se prepara para a estreia na Copa Rio 2021, diante do Sampaio Corrêa-RJ. A partida acontecerá nesta quarta-feira, dia 25, às 15h, no estádio Lourival Gomes. O técnico Neto Colucci comentou sobre a estreia na competição estadual e destacou que o Esquadrão de Aço irá a campo com uma equipe alternativa.

“É uma competição que traz um título, o que por si só é muito importante, já que não estamos brigando pela vaga na Copa do Brasil e nem na Série D, que já temos assegurados, graças ao grande trabalho que estamos fazendo no ano. Dar ritmo de jogo para os atletas que não estão jogando muito também é uma das consequências da Copa Rio. Vamos tentar equilibrar, entendendo que o nosso foco é a Série C, mas, toda vez que entramos em uma competição para representar o Volta Redonda, vamos buscar o título", disse.

Sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Neto Colucci lamentou o gol sofrido nos acréscimos, que resultou no empate em 2 a 2 com o Paysandu-PA, resultado que deixa o Esquadrão de Aço na quinta colocação do grupo A, com 19 pontos, dois a menos que o líder Botafogo-PB.

“Tomamos um gol no final do jogo, em uma infelicidade do Vinícius, que vem fazendo um excelente campeonato, mas é ser humano e, infelizmente, falhas acontecem. Tivemos jogadores errando cruzamentos, passes, dribles, mas quando o goleiro erra, é o último homem e acaba em gol. Para o Paysandu o empate foi bom, para a gente não, mas ainda faltam cinco jogos, acredito na competência do meu time, da minha comissão técnica e temos totais condições de ir buscar a classificação. Aquele que não estiver confiando dentro do grupo, pode pedir demissão. O torcedor que não tiver acreditando, é porque não torce para o Volta Redonda e tudo o que ele representa dentro de campo. Confio demais na minha equipe, vamos continuar trabalhando forte e não será um revés no último minuto que irá apagar tudo que estamos fazendo durante toda a temporada”, falou.

Campeonato Carioca sub-20



O Volta Redonda enfrenta o Fluminense nesta terça-feira, dia 24, às 15h, no estádio Ernani do Amaral Peixoto, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Carioca sub-20. O confronto será transmitido ao vivo e com imagens da VoltaçoTV, canal oficial do Esquadrão de Aço no YouTube.