Voltaço perde por 2 a 1 para Paysandu-PA - Divulgação

Voltaço perde por 2 a 1 para Paysandu-PA Divulgação

Publicado 23/05/2022 06:46

O Volta Redonda foi derrotado pelo Paysandu-PA por 2 a 1, neste domingo, dia 22. A partida ocorreu na Curuzu, e teve um pênalti marcado a favor dos donos da casa. Igor Bolt fez o gol do Esquadrão de Aço. Marlon e Danrlei marcaram para Paysandu-PA.

Mesmo com a derrota, o Voltaço segue no G8 da Série C, do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Esquadrão de Aço na competição será contra o Botafogo-PB no domingo, dia 29.

Mas antes, o Volta Redonda retorna ao campo e recebe pela Série A2 do Carioca, a equipe do Gonçalense-RJ, na quarta-feira, dia 25, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira.