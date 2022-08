Obras de asfaltamento avançam em Volta Redonda - Cris Oliveira

Obras de asfaltamento avançam em Volta RedondaCris Oliveira

Publicado 03/08/2022 11:25

Volta Redonda - Nesta semana, as obras de asfaltamento seguem em Volta Redonda e ganham três novas etapas. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) que atuaram na Avenida dos Trabalhadores, agora chegam próximo à Rodoviária Prefeito Francisco Torres, e seguem no sentido Centro.

Já na Rodovia dos Metalúrgicos, o serviço está perto do Shopping e avança para o Mergulhão Marco Antônio dos Reis – Marquinho Tinhorão. A troca de solo também acontece na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, no bairro São Luiz, no trecho da subida do bairro Candelária até a entrada do São Sebastião.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Gama, explicou que estas intervenções visam melhorar as condições de rolamento, trazendo segurança, comodidade para os veículos.

“Com estas obras de asfaltamento, estamos, aos poucos, reconstruindo a pavimentação do município. As intervenções estão avançando rápido por estas três frentes. Entendemos alguns transtornos, mas são coisas passageiras diante das melhorias que teremos nas vias da cidade”, falou Poliana.

Obras de asfaltamento avançam em Volta Redonda Cris Oliveira

O prefeito Antonio Francisco Neto teve autorização do Governo do Estado para licitar um novo projeto de asfaltamento que irá contemplar mais de 100 ruas da cidade.

Serviços de manutenção

As equipes da SMI realizam serviços de manutenção nos bairros. Nesta semana, as melhorias chegaram ao Fazendinha, onde foi realizada a patrolagem (nivelamento) da Rua do Castelo; Roma I, com a construção de mata-burro na Rua Guatambu; no Belmonte, realizando o afundamento na Rua Itavera - ainda ocorrerá uma capa de asfalto; Niterói, no reparo e pintura da Ponte Dom Waldyr Calheiros; e no São João Batista, com a construção de uma rampa de acessibilidade na Escola Municipal Hilton Rocha. Este último bairro também recebeu a operação “tapa-buraco” na Eval Mury da Glória. A Rua São João da Barra, no Siderlândia, foi mais um local a receber a intervenção asfáltica.

Os serviços de roçada, desobstrução de redes pluviais e retirada de entulhos, foram realizadas ações nos bairros Coqueiros, São Sebastião, Santa Cruz, Dom Bosco, Voldac, Vila Americana e Água Limpa. A retirada de entulhos também aconteceu na Rodovia do Contorno e irrigações nos canteiros da Ilha São João.