Publicado 27/01/2021 15:25 | Atualizado 27/01/2021 15:57

ARRAIAL DO CABO – O prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, esteve nos distritos do município nessa terça-feira (26), para visitar escolas da rede pública municipal. Segundo a Prefeitura, o objetivo é verificar se as unidades têm condições de receber professores e alunos no retorno às atividades letivas.

Ao todo, duas creches e três das 13 escolas municipais, atendem a cerca de dois mil estudantes, somente nos distritos do município. De acordo com o prefeito, em comparação com as demais escolas, localizadas na região central da cidade, as unidades dos distritos estão em melhor estado de conservação, sendo possível realizar a reforma em poucas semanas, ainda antes do retorno do ano letivo, previsto para o dia 1º de março.



Além do prefeito, a visita nas escolas também teve a presença da secretária municipal de Educação, Isalira Gomes, e dos vereadores que atuam na Comissão de Saúde, Educação, e Ação Social da Câmara Municipal, Wellington Lacerda e Ayron Freixo.



MATRÍCULAS ABERTAS



Desde a última segunda-feira (25), as matrículas da rede municipal de Educação de Arraial do Cabo, estão abertas , para alunos a partir da Creche IV. O município informou que as inscrições podem ser feitas diretamente em cada unidade de ensino.