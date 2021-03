Sede do Procon de Arraial do Cabo fica no Centro da cidade Foto: Divulgação

Publicado 16/03/2021 09:45

ARRAIAL DO CABO – O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) realiza até o dia 31 de março, um mutirão para que tenha dívidas com instituições financeiras possam renegociar sua inadimplência de maneira virtual. Em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, quem precisar de orientação, pode ir à sede da unidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, entrar em contato através do WhatsApp: (22) 9 7403-6274.

De acordo com o Procon, ao acessar a plataforma consumidor.gov.br, o consumidor fará um cadastro simples e rápido e já poderá começar a negociação das suas dívidas. O Procon enviará ao consumidor a resposta da renegociação em um prazo de até 15 dias.



O Procon informou ainda que, quem aderir ao mutirão e fechar a negociação com a instituição financeira terá direito a redução no valor de juros e multas. A sede do Procon em Arraial do Cabo fica na Avenida Leonel de Moura Brizola, s/n, no Centro da cidade.