Ação conjunta aconteceu nesta quarta-feira, dia 17 Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 00:30

ARRAIAL DO CABO – Fiscais da Agência Nacional de Petróleo (ANP), em conjunto com o Procon de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, realizaram nesta quarta-feira (17), uma ação para fiscalizar postos de combustíveis na cidade. Durante a fiscalização, os agentes dos dois órgãos inspecionaram as regularidades dos postos, como as documentações e funcionamento dos equipamentos.

De acordo com o Procon, os fiscais realizaram o teste de vazão para analisar se a quantidade de combustível que sai das bombas corresponde a que está sendo marcada no painel. Também foi verificado se a quantidade de etanol presente na gasolina estava dentro do percentual permitido, e se a pressão das bombas de Gás Natural Veicular (GNV) estava devidamente regulada.



Ainda conforme o Procon, os postos fiscalizados apresentaram resultados satisfatórios nos testes realizados e como estavam com a documentação dentro da normalidade, não houve autuações. Para participarem da ação em conjunto com a ANP, a equipe de fiscais do Procon foi capacitada pela equipe da agência.