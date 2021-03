Município informou que já imunizou 1.860 pessoas, entre idosos e profissionais da área da saúde Foto: Divulgação

Publicado 19/03/2021 00:00 | Atualizado 19/03/2021 00:05

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria Municipal de Saúde de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, retoma nesta sexta-feira (19), a vacinação dos idosos com 76 e 77 anos de idade, contra a Covid-19, na cidade. Segundo a Prefeitura do município, a imunização dessa faixa etária continua na próxima segunda-feira (22).

Para receber a dose, é preciso que o idoso apresente documentos pessoais, como o CPF, cartão SUS e o comprovante de residência. Ainda de acordo com o município, idosos que optarem por tomar a vacina nos postos da Estratégia de Saúde da Família (Esf) devem agendar o atendimento na própria unidade.

Na próxima semana, a Prefeitura informou que vai divulgar novas faixas etárias para receberem a imunização. O comunicado será feito nas redes sociais oficiais do município ou através do site da Prefeitura.

Nessa quinta-feira (18), o município recebeu da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 730 novas doses da CoronaVac. A Prefeitura informou que desde o início da imunização na cidade, 1.860 pessoas, entre idosos e profissionais da área da saúde, já foram vacinadas.

PONTOS DE VACINAÇÃO

•Escola Municipal Adolpho Beranger;

•Associação dos Moradores do Canaã;

•Associação dos Aposentados e Pensionistas;

•ESF Morro da Cabocla;

•ESF Morro Boa Vista;

•ESF Prainha;

•ESF Monte Alto;

•ESF Figueira;

•ESF Sabiá.