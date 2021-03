Segundo a Prefeitura, nove dos 10 leitos de enfermaria estão ocupados Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 21:00

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, atingiu nesta terça-feira (23), 90% da ocupação dos leitos para casos de pacientes com a Covid-19, no município. De acordo com a Prefeitura, nove dos 10 leitos disponíveis estão ocupados, conforme a última atualização do painel epidemiológico, divulgado no site oficial do município.

Cláudio Castro, anunciou nessa segunda-feira (22), a reabertura do Hospital Unilagos, em Cabo Frio.

Ainda segundo os dados divulgados pelo município, a cidade registra 959 casos confirmados, incluindo 42 mortes causadas pelo novo coronavírus. Para desafogar as unidades de saúde da região, o governador em exercício do Rio,

Durante uma visita à Região dos Lagos, Castro afirmou que a previsão é de que a unidade seja reaberta até o fim da próxima semana. O hospital terá 20 leitos de UTI, além de 30 leitos de enfermaria, para atender a demanda de pacientes infectados pela Covid-19, na região.