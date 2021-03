Obra fica às margens da RJ-102, próxima a Lagoa de Araruama Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 13:00

ARRAIAL DO CABO – Agentes da Polícia Civil interditaram nessa quinta-feira (25), a obra de construção de um posto de combustíveis, às margens da RJ-102, na altura do distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Civil, há suspeita de crime ambiental, já que a construção fica às margens da Lagoa de Araruama, em uma área de preservação.

A Polícia Civil informou ainda que antes de interditar a construção, pediu aos responsáveis pela obra as documentações referentes às autorizações dos órgãos ambientais e normas técnicas da obra, mas não obteve resposta.



“Monte Alto já tem várias incidências de construções irregulares e ilegais em áreas de preservação ambiental, onde inclusive já tiveram várias demolições de casas e edificações irregulares”, acrescentou o delegado Ruchester Marreiros, titular da 132ª Delegacia Policial, responsável pelas investigações do caso.



O DIA entrou em contato com a construtora Volendam, responsável pela obra, mas não obteve um posicionamento, até a última atualização desta reportagem. O proprietário do imóvel não foi localizado.

Construção fica no distrito de Monte Alto Foto: Divulgação / Polícia Civil