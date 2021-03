Município informou que trabalho também segue protocolos de prevenção à Covid-19 Foto: Divulgação

Publicado 29/03/2021 20:45

ARRAIAL DO CABO – Cerca de 40 agentes municipais de endemias de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, estão percorrendo diversas residências do município para vistorias áreas propícias para a proliferação do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Durante a inspeção, os agentes verificam caixas d'água, terrenos baldios e bueiros.

Além de residências, os agentes do setor de Controle de Vetores da Vigilância Sanitária, ligado à Secretaria Municipal de Saúde, também estiveram em escolas e postos de saúde do município. Durante as inspeções, são feitas orientações aos moradores sobre como combater o aedes aegypti e, se necessário, também é realizada a dedetização.



De acordo com a Prefeitura, durante o trabalho dos agentes são respeitados ainda todos os protocolos de prevenção à Covid-19.