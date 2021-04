Exposição reúne mais de 30 quadros e 20 figurinos do balé clássico Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 08:45

ARRAIAL DO CABO – Foi aberta à visitação nessa segunda-feira (12), a 1ª exposição de quadros e figurinos do acervo de balé clássico, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. A mostra reúne cerca de 30 quadros e 20 figurinos, e fica em exposição até o dia 26 de abril, na Casa de Vidro, a Sala de Exposição José de Dome, no Centro da cidade.

Diversas autoridades do município, incluindo o prefeito da cidade, Marcelo Magno, visitaram a mostra no primeiro dia da exposição, que é uma iniciativa da Superintendência de Cultura, ligada à Secretaria Municipal de Educação. A exposição fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 17h às 21h. A entrada é gratuita.

Publicidade

Ainda de acordo com a Prefeitura, à visitação segue os protocolos de prevenção à Covid-19, com medição de temperatura, álcool em gel, máscara e distanciamento social. Após o fim da exposição no Centro, a exposição será levada para os distritos do município.