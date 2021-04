Vacinação contra a Covid-19 na cidade teve início há exatos três meses Foto: Divulgação

Publicado 20/04/2021 14:45

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, informou nessa segunda-feira (19), que já imunizou cerca de 15% da população contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, desde o início da campanha de imunização, cerca de 4,9 mil pessoas já foram imunizadas.

A vacinação contra o novo coronavírus na cidade teve início no dia 20 de janeiro . De acordo com a Prefeitura, entre as pessoas que já receberam a imunização no município, estão profissionais da saúde, agentes de segurança pública, pessoas acamadas, e idosos a partir de 66 anos de idade. O calendário de imunização é divulgado no site oficial da Prefeitura.

CIDADE TEM 64 MORTES PELA COVID



A cidade registra 1,2 mil casos confirmados da Covid-19, incluindo 64 mortes pela doença, conforme a última atualização desta terça-feira (20), do painel epidemiológico divulgado pela Prefeitura. Duas das mortes pela doença, foram confirmadas nas últimas 24 horas.