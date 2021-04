Alimentos em mau estado de conservação foram descartados, segundo o Procon Fotos: Divulgação / Procon

Publicado 28/04/2021 16:30

ARRAIAL DO CABO – Uma ação conjunta do Procon com a Polícia Civil, realizada nessa terça-feira (27), identificou diversas irregularidades, incluindo o mal armazenamento de alimentos perecíveis, em um supermercado em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo o Procon, os produtos foram descartados e os responsáveis pelo estabelecimento foram encaminhados para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado.

A Polícia Civil informou que os suspeitos prestaram depoimento e foram liberados para responder ao processo em liberdade. O DIA tenta contato com o supermercado citado na reportagem, para obter um posicionamento.

O Procon informou que as ações para combater irregularidades serão constantes e que denúncias de consumidores podem ser feitas através dos canais de atendimento do órgão, pelo WhatsApp: (22) 9 7403-6274, através do telefone: (22) 2622-1417, ou ainda pelas redes sociais oficiais, no direct do Instagram ou Facebook. A sede do Procon fica na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, s/n, Centro, Arraial do Cabo (atrás da rodoviária).