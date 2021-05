Diversas estacas e redes de uso proibido para pesca do camarão foram apreendidas Foto: Divulgação

Publicado 08/05/2021 17:25 | Atualizado 08/05/2021 17:30

ARRAIAL DO CABO - Uma ação conjunta da Guarda Ambiental para combater a pesca ilegal na Lagoa Araruama, na Região dos Lagos do Rio, apreendeu nessa quinta (6) e sexta-feira (7), diversas estacas e redes de uso proibido para pesca do camarão. De acordo com a Guarda Ambiental, nenhum suspeito pelo crime foi preso durante a ação.

A fiscalização foi articulada após uma reunião no Ministério Público Federal (MPF), e teve a participação de agentes da Guarda Ambiental dos municípios de Arraial do Cabo, Araruama, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, além do apoio de agentes da Marinha do Brasil e da Unidade de Polícia Ambiental (Upam).

Fiscalização teve a participação de agentes da Guarda Ambiental, Marinha do Brasil e da Unidade de Polícia Ambiental (Upam) Foto: Divulgação