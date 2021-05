Vacinação acontece em três diferentes pontos da cidade, entre 14h e 16 horas Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:10

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vacina nesta quarta-feira (19), contra a Covid-19, pessoas que receberam a primeira dose da CoronaVac no dia 6 de abril. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação vai ocorrer em três diferentes pontos da cidade, entre 14h e 16 horas.

PONTOS DE VACINAÇÃO



•Escola Municipal Adolpho Beranger Júnior, Canaã;

•Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

•Escola Municipal João Torres, Prainha;

•Estratégia de Saúde da Família (ESFs), mediante agendamento prévio na própria unidade.