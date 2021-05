Entrega será feita a partir da próxima segunda-feira (24), segundo a Prefeitura Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu nesta sexta-feira (21), cerca de 6 mil kits de alimentação, que serão distribuídos para alunos da rede pública municipal de ensino. De acordo com a Prefeitura, os alimentos serão distribuídos a partir da próxima segunda-feira (24), e o objetivo do município é garantir a segurança alimentar dos alunos enquanto as escolas permanecem com aulas remotas, por causa da pandemia.

Segundo a Prefeitura, para fazer a retirada dos kits é necessário que o responsável se apresente na escola em que o aluno está matriculado. Já para entrega a terceiros, o município informou que é preciso que o responsável envie uma declaração de autorização, manucrista, assinada, com cópia da certidão de nascimento do estudante e cópia de documento, com foto, do responsável do aluno.



