vacinação acontece das 9h às 16h, para públicos diferentes Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 00:45

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai aplicar nesta segunda-feira (24), a segunda dose da CoronaVac em quem recebeu a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 nos dias 7 e 8 de abril. Segundo a Prefeitura, ao longo desta semana serão imunizadas, prioritariamente, pessoas com idades entre 45 a 49 anos, que tenham algum tipo de comorbidade, deficiência, ou portadoras da síndrome de down.

SEGUNDA-FEIRA (24) – CORONAVAC 2ª DOSE – DAS 9H ÀS 12H



Publicidade

•Pessoas imunizadas com a primeira dose no dia 7 de abril;



SEGUNDA-FEIRA (24) – CORONAVAC 2ª DOSE – DAS 14H ÀS 16H



Publicidade

•Pessoas imunizadas com a primeira dose no dia 8 de abril;

LOCAL DE VACINAÇÃO



Publicidade

Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, Canaã;

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

Escola Municipal João Torres, Prainha.



QUARTA (26) – ASTRAZENECA 1ª DOSE – DAS 9H ÀS 13H



Publicidade

•Pessoas com idades entre 47 e 49 anos;



QUINTA (27) – ASTRAZENECA 1ª DOSE – DAS 9H ÀS 13H



Publicidade

•Pessoas com idades entre 45 e 46 anos;



GRUPO PRIORITÁRIO



Publicidade

Pessoas com comorbidades, deficiência permanente, doenças renais crônicas, obesidade com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou maior que 40, síndrome de down. Para conseguir se imunizar, a Prefeitura informou que é preciso apresentar documento de identificação com foto, laudo médico e exames atualizados.



LOCAL DE VACINAÇÃO



Publicidade

Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, Canaã;

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

Escola Municipal João Torres, Prainha;

Estratégias de Saúde da Família (ESFs), mediante agendamento na própria unidade.