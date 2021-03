Secretária da Mulher de Búzios se reúne no Rio de Janeiro com superintendente do Programa Empoderadas Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 12/03/2021 07:50

Búzios - A Secretária da Mulher e do idoso do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Danielle Guimarães esteve em reunião com a superintendente do Programa Empoderadas, Erica Paes, na tarde desta quarta (10) acompanhada da Coordenadora de Políticas Públicas da cidade, Viviane Neo.

O encontro que aconteceu na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro teve como objetivo buscar conhecimentos e estreitar laços com a especialista em segurança feminina, além de captar parcerias e desenvolvimento de trabalhos para a pasta.

Publicidade

A Secretária aproveitou a reunião na capital para solicitar uma visita técnica no intuito de ajustar ações entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o município de Búzios: 'Se já estávamos trabalhando antes da inauguração da Secretaria da Mulher e do idoso em Búzios, agora inaugurada então, estamos incansáveis em fazer os projetos acontecerem e desenvolvermos um trabalho de excelência para as nossas mulheres e os nossos idosos buzianos, com parcerias como essa com o Governo do Estado', afirmou Danielle Guimarães.