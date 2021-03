Prefeito de Búzios recebe o Comandante do 25° Batalhão da Polícia Militar em seu gabinete Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 24/03/2021 07:43

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins recebeu na manhã desta terça-feira (23) a visita do Comandante do 25° Batalhão da Polícia Militar, Coronel Ibiapina.

O encontro que aconteceu na sede da Prefeitura de Búzios foi para estreitar a relação da Polícia Militar com o município e ainda debater assuntos de interesse para a segurança pública do balneário.

Na reunião em seu gabinete o chefe do executivo buziano reiterou o apoio à corporação e reforçou a sua busca por mais segurança na região: 'Diariamente escuto os relatos da população de casos que acontecem em nossos bairros. Podem contar com a nossa gestão. Faremos o que estiver ao nosso alcance para ajudar e tentar mudar esse cenário. Segurança Pública também é uma das minhas preocupações, não só para Búzios, mas para toda a Região dos Lagos', ressaltou Alexandre Martins.

A reunião contou ainda, com a presença do Tenente Madureira, responsável pela 5° Companhia da Polícia Militar de Armação dos Búzios.