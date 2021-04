Búzios investe em segurança pública e implementa o ROMU entregando duas novas viaturas Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 09:18

Búzios - O Prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, em companhia do vice Miguel Pereira, estiveram nesta quinta-feira (01), na sede da Secretaria de Segurança Pública de Búzios, para entregar duas viaturas novas para a Guarda Municipal, destinadas na formação da primeira Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU), de Búzios.

A ROMU é um grupamento especial da Guarda Municipal que tem como finalidade apoiar os outros guardas de serviço em ocorrências mais volumosas, que necessitem do emprego de equipamento de controle de distúrbio civil e armamento não letal. Além disso demandas específicas como operações, fiscalizações envolvendo outros órgãos e até mesmo eventos de grande porte têm a operacionalidade da ROMU empregada.

Publicidade

Segundo o prefeito Alexandre Martins, a cidade não tinha ROMU, apenas equipes de Pronta Resposta da Guarda: 'Búzios não tinha ROMU, tivemos que nos adequar, pois a padronização é de nível Nacional. Nossa Guarda Municipal trabalha incansavelmente na segurança de nossa cidade. Ela é atuante, guerreira, merece todo nosso respeito', disse Alexandre.

Os integrantes da ROMU devem ter, além de um treinamento técnico operacional(PF) adequado às funções (curso operacional), e também não podem ter nenhum processo disciplinar.

Tanto a ROMU, quanto todos os GCMS, devem fazer cumprir a lei 13.022, que é o estatuto Geral das Guardas Municipais.