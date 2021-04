Romu de Búzios participa de operação neste fim de semana e encerra 4 festas clandestinas Guarda Municipal de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 05/04/2021 07:35

Búzios - A equipe da Romu do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, agora devidamente motorizada com a sua viatura, participou do encerramento de 4 festas clandestinas no balneário em seu primeiro dia de plantão. A Ação foi coordenada pela Secretaria de Ordem Pública da cidade.

As festas encerradas aconteceriam nesta sexta-feira (02), feriado da paixão de Cristo e dia do 'feriadão' ou super feriado no estado do Rio de Janeiro.

'Além dos baseamentos e rondas predeterminados pelo comando, a Ronda Ostensiva Municipal ficou incumbida de apoiar a fiscalização de posturas nas ações de combate a disseminação do novo coronavírus, o que fazemos com muito orgulho, dedicação e zelo, pela nossa população e por Búzios', afirmam os agentes da Romu.