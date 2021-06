'Junho Vermelho', projeto de Lei que destaca a importância em doar sangue é aprovado em Búzios - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 07:52

Búzios - Um projeto de Lei sobre a importância e a conscientização do povo na doação de sangue foi sancionado e aprovado pelo Prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins.

O Projeto de Lei “Junho Vermelho”, de autoria do vereador Victor Santos e sancionado pelo chefe do executivo buziano tem como objetivo organizar a sociedade civil, entidades e demais moradores sobre a importância da união de esforços para a doação de sangue.

Em comemoração ao Dia do Doador, que é celebrado no dia 14 de junho, a Câmara Municipal de Búzios, promoveu uma live sobre a importância desse tema para a sociedade, com a participação do autor do projeto Vereador Victor Santos, Presidente da Câmara, Rafael Aguiar, Vereador Raphael Braga, Secretário de Saúde, Marcelo Amaral, o Diretor Executivo do Hemolagos, Marcelo Paiva, e o doador –O Vinícius Miguel.

Esse debate resultou em ações da Prefeitura de Búzios para celebrar o “Junho Vermelho”. O chefe do executivo através do Secretário de Saúde, Marcelo Amaral, vai disponibilizar todas as semanas do mês de junho e posteriores, havendo demanda, uma van para transportar pessoas interessadas na doação de sangue. A primeira van para levar os doadores de Búzios ao Hemolagos, está agendada para dia 23 de junho.

“As pessoas interessadas em fazer doação podem entrar em contato com a Secretaria de Saúde das 08h as 12h para um pré-cadastro. Os moradores de Búzios podem doar sim, vamos leva-los até a Hemolagos”, destacou Marcelo Amaral.

Ao finalizar a live, o vereador Victor Santos agradeceu ao prefeito Alexandre Martins e os demais vereadores por apoiar esse projeto tão importante. O evento foi transmitido pela página do facebook da Câmara de Búzios.

Atenção para quem deseja doar sangue:

Segue o contato para os interessados em doar sangue (22) 99273-8517 Luciano na Secretaria de Saúde e Carolina na Câmara de Búzios (22) 99777-7836