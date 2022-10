Segunda-feira (3) é de possibilidade de chuva em Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 03/10/2022 14:53

REGIÃO DOS LAGOS - Devido aos efeitos de circulação em altos e médios níveis da atmosfera, a primeira segunda-feira (3) do mês de outubro chega com a manutenção do clima instável, céu nublado e possibilidade de chuva em Cabo Frio.

Segundo a meteorologia, a temperatura máxima prevista é de 22°C e mínima 18°C. O vento segue para Sul nesta tarde e, na parte da noite, muda para Sudeste. A intensidade máxima prevista é de 11Km/h, com rajadas de 20km/h, das 17h às 19h.

Nesta segunda (3) cinza, a Praia do Forte está com movimento tranquilo. As ondas não passam de um metro e a temperatura do mar está em 21°C.