A notícia se espalhou por redes sociais com postagem do ambiente atingido pelo forro de gesso que despencou. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 20:06





CAMPOS - O teto de uma das salas do Hospital Geral de Guarus caiu no fim da tarde desta quinta-feira (11), em Campos dos Goytacazes. A notícia se espalhou por redes sociais com postagem do ambiente atingido pelo forro de gesso que despencou. Uma fotografia foi compartilhada afirmando que uma mulher que trabalha na unidade teria sido ferida no ombro e na cabeça.

Ela teria sido levada para o Hospital Ferreira Machado por ser referência em trauma e ortopedia. Uma paciente que estava internada também foi atingida. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Campos confirmou o incidente, mas não detalhou sobre o ocorrido. Disse que “a paciente e a funcionária tiveram uma pequena escoriação na pele e que estão bem”.

Uma testemunha contou que a funcionária estava na Unidade de Pacientes Graves (UPG) do hospital, quando o teto despencou por já estar em péssimas condições nos últimos meses. A reportagem procurou um posicionamento da direção do Hospital Geral de Guarus. Uma nota foi emitida pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Campos no início da noite.



Nota da Prefeitura

“A Secretaria Municipal de Saúde informa que assim que a atual gestão assumiu foi realizada uma vistoria no Hospital Geral de Guarus e, na ocasião, foi constatado o abandono e falta de manutenção da unidade hospitalar, inclusive com obras inacabadas, falta de insumos, más condições da estrutura física do prédio, além de funcionários trabalhando em péssimas condições. Desde que a vistoria foi realizada, a Prefeitura de Campos vem se empenhando para buscar recursos junto ao Governo Federal para a reforma da unidade. A liberação dos recursos segue os trâmites legais junto à esfera federal”.