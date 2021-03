Em Campos, um bebê de três meses e uma criança atendidos no Hospital Geral de Guarus (HGG) testaram positivo para a Covid-19. Foto: Reprodução.

CAMPOS - O aumento do número de casos de Covid-19 em Campos tem preocupado as autoridades de saúde do município. Segundo a Subsecretaria de Atenção Básica e Promoção da Saúde, nas últimas 72 horas, o sistema de saúde tem recebido um número bem superior de pacientes buscando assistência, tanto na rede pública como na privada. A preocupação da equipe técnica é quanto à procura por assistência de jovens e crianças, que vêm aumentando.



O Gabinete de Crise irá se reunir nesta segunda-feira (8) para novas medidas restritivas, evitando assim a proliferação do vírus no município, neste momento, em que há novas variantes circulando no país.

Os casos da Covid-19 entre as crianças têm preocupado especialistas no Brasil e no mundo. Em Campos, os profissionais estão monitorando a situação em unidades de saúde e já anunciaram que o município está em alerta, devido ao cenário preocupante, que vem se confirmando com o aumento do número de casos e pacientes em busca de leitos.

Além de novos casos de Covid-19, o município também acompanha as doenças respiratórias virais e síndromes respiratórias agudas que naturalmente ocorrem no mês março, com aumento de 30%.

Em Campos, um bebê de três meses e uma criança atendidos no Hospital Geral de Guarus (HGG) testaram positivo para a Covid-19, acendendo novo alerta das autoridades pela possibilidade da nova variante ter chegado à cidade. Os especialistas temem que o sistema de saúde entre em colapso fazendo com que as pessoas fiquem na fila esperando por um leito. As autoridades de saúde reforçam a necessidade de manter os cuidados, como o distanciamento social, uso de máscara, a higienização constante das mãos e o uso do álcool em gel.



Esta semana, além do aumento do número de casos em vários estados no Brasil, diversos países no mundo como Canadá e Itália fecharam as escolas essa semana até que seja identificado o vírus que está circulando e também para aguardar a queda dos casos. Em Campos, duas profissionais da Educação também tiveram o diagnóstico da Covid-19 confirmado esta semana. Os profissionais lembram que a imunização da doença ocorre através da vacina que, ainda, está chegando em número inferior ao necessário para atender à demanda e que, por isso, os cuidados preventivos são fundamentais: evite aglomeração, mantenha o distanciamento, use máscara e álcool em gel.