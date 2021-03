Secretaria de Saúde de Campos Foto: Divulgação/Prefeitura de Campos dos Goytacazes) Foto: Divulgação/Prefeitura de Campos dos Goytacazes.

Por Bertha Muniz

Publicado 12/03/2021 09:03 | Atualizado 12/03/2021 09:53



CAMPOS - Sete bebês estão internados após contraírem a Covid-19, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde informou que, das nove crianças internadas nas unidades hospitalares do município, sete testaram positivo para Covid-19, confirmando a infecção. As idades das crianças variam de 2 meses a 9 meses.



Na noite de quarta-feira (10), o prefeito Wladimir Garotinho chegou a postar em suas redes sociais que quatro bebês estariam internados no município em decorrência do novo coronavírus. No entanto, a subsecretaria confirmou que o número recém-nascidos acometidos pela doença era ainda maior. O prefeito tem usado as redes sociais para alertar à população sobre o agravamento da pandemia e a necessidade de manter o distanciamento social.



Ao defender, na noite desta quarta-feira (10), a decisão de adiar a reabertura de escolas em Campos, o prefeito Wladimir Garotinho (PSD), afirmou que o Município tem quatro bebês internados com Covid-19. A informação foi divulgada por meio das redes sociais. “Hoje temos 4 bebês internados com Covid-19 em Campos. Não é responsável falar em abertura de escolas no município, no momento”, escreveu o prefeito. Wladimir qualificou o momento por que passa Campos como “o pior período desde o início da pandemia”. “Também sou pai, não colocarei crianças em risco”, garantiu.



A Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde permanece acompanhando os casos de bebês que testaram positivo para a Covid-19 no município. No último domingo (7), um bebê de três meses e uma criança atendidos no Hospital Geral de Guarus (HGG) já haviam positivo para a Covid-19.

O município de Campos divulgou nesta quinta-feira (11), 106 mais novos casos confirmados da Covid-19, e quatro mortes foram registradas entre os meses de janeiro e março 2021. Foram três homens e uma mulher, com idade entre 90 e 66 anos.



Desde o início da pandemia o município registrou 22.020 casos confirmados de Covid-19 e 20.023 recuperados. O município está na Fase Amarela, ou seja, nível 3 do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais.