CAMPOS - Continua nesta sexta-feira (12) a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 nos idosos maiores de 90 anos. Seguindo o calendário, serão vacinados os idosos com idade entre 97 e 96 anos.



A imunização está sendo realizada através do sistema drive thru no Guarus Plaza Shopping e na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf). Os idosos devem apresentar o CPF, carteira de identidade, comprovante de residência e o comprovante da vacinação da primeira dose.



Os idosos também poderão ser vacinados no prédio anexo ao Hospital Plantadores de Cana. A imunização que será feita através da distribuição de senhas segue até quarta-feira (17), seguindo um calendário de vacinação por idade.



Calendário



Sexta (12) - 97 e 96 anos

Segunda (15) - 95 e 94 anos

Terça (16) - 93 e 92 anos

Quarta (17) - 91 e 90 anos.