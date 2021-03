Guilherme Maciel Pontes, de 35 anos, foi localizado em um canavial da localidade de Travessão pela PM. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/03/2021 11:42 | Atualizado 16/03/2021 11:43



CAMPOS - Foi preso no início da noite desta segunda-feira (15) o técnico em informática Guilherme Maciel Pontes, de 35 anos, suspeito de ter matado a própria esposa a facadas em Campos dos Goytacazes. Ele foi localizado em um canavial da localidade de Travessão pela Polícia Militar (PM). Guilherme estava assustado no momento da prisão e confessou o assassinato.



A vítima, Kissila Gaudard Paineiras, de 32 anos, lutou pela vida até os últimos minutos, chegando a pular do carro do marido em movimento, mas acabou morrendo em decorrência de oito facadas que levou. Enquanto era socorrida pelo Corpo de Bombeiros, a vítima revelou aos militares que o autor das facadas havia sido seu marido, que fugiu do local. O carro do marido foi encontrado incendiado perto do canavial onde ele foi preso.

Ainda segundo a polícia, o crime aconteceu depois de Guilherme, que também trabalhava como motorista de aplicativo, foi buscar a esposa no trabalho na manhã desta segunda. Kissila pulou do carro na Avenida Nilo Peçanha, no Parque Santo Amaro. De acordo com a polícia, ela teve perfurações no abdômen e no tórax, chegou a ser levada para o Hospital Ferreira Machado, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na 134º Delegacia Policial (134ª DP), que abriu investigação.



Kissila Gaudard Paineiras era técnica de enfermagem e trabalhava na localidade de Ponta da Lama, além de atuar em serviço de home care (atendimento domiciliar). Parentes da vítima estavam diante da 134ª DP, quando Guilherme saiu da viatura da PM. Eles aplaudiram a ação rápida da polícia e, revoltados, diziam que o suspeito tem de passar muito tempo na prisão pelo bárbaro assassinato.

Kissila e Guillherme haviam se casado há quatro meses. Ela tinha três filhos do primeiro casamento. Parentes dela disseram que, mesmo não sendo pai biológico dos três filhos de Kissila, Guilherme era carinhoso com as crianças. O casal morava no Parque Prazeres, em Guarus.



Amigos e familiares pedem justiça



Nas redes sociais, amigos e familiares de Kíssila prestaram homenagens à enfermeira e pediram por justiça. "É inadmissível continuar todos os dias a ver notícias de feminicídios, é preciso mudar imediatamente essa crescente, o Brasil ocupa a 5ª posição no mundo em crimes de feminicídio. Que Deus conforte o coração da família e dos amigos. Nossa eterna 02 era cheia de vida, alegre, uma profissional incrível, pessoa querida por todos", diz uma publicação do Grupo de Resgate Voluntário, do qual Kíssila fazia parte. "Apelamos que as autoridades sejam céleres, para elucidar o caso e prover a merecida punição ao criminoso. Basta de violência contra a mulher."

