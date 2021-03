Prefeito de Campos pediu à população que fique em casa. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/03/2021 12:01 | Atualizado 19/03/2021 12:10



CAMPOS - O município de Campos divulgou nesta quinta-feira (18) mais 409 novos casos confirmados da Covid-19 e 8 óbitos registrados. Do total de mortes, sete foram homens e uma mulher, todos com comorbidades. Nesta sexta-feira (19), o prefeito Wladimir Garotinho, anunciou em seu perfil no Instagram que a cidade está com 100% dos leitos de UTI para a Covid-19 ocupados e que há quatro crianças na fila de espera por uma vaga.

“Agora mais do que nunca precisamos respeitar o distanciamento social. Sigam a orientações da saúde e fiquem em casa!”, disse o prefeito. Desde o início da pandemia a cidade registrou 22.624 confirmados de Covid-19 e 786 óbitos. O município ainda declara estar na Fase Amarela, ou seja, nível 3 do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais. A orientação da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde é que a população deve seguir as recomendações de distanciamento social, evitando ambientes com aglomerações, manter os cuidados de prevenção, como lavar bem as mãos, usar máscara e álcool 70%.



