Por Bertha Muniz

Publicado 22/03/2021 09:57 | Atualizado 22/03/2021 10:04

Em Campos, moradores fecham BR-101 em protesto a contra morte de jovem durante operação da PM. #ODia pic.twitter.com/u8wMLSy2Fq — Jornal O Dia (@jornalodia) March 22, 2021

CAMPOS - Manifestantes se reuniram na BR -101, em Campos, dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na manhã desta segunda-feira (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 20 pessoas fecharam a rodovia e atearam fogo a pneus, em protesto pela morte de um jovem de 23 anos durante operação da Polícia Militar (PM), ocorrida na noite de sábado (20).O grupo interditou o km 49 da rodovia, na altura de Guarus, próximo ao Trevo de Travessão, e não dispersaram com a chegada da PM e da PRF. O fogo já foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros. A Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho Norte da BR-101, informou que a manifestação permanece com desvio, mas que o trânsito segue sem alterações no fluxo. Equipes da PM e da PRF continuam no local.Na manhã deste domingo (21), moradores de Travessão já haviam fechado a BR-101 na altura da localidade do Km 14 em protesto contra a morte de um do jovem. De acordo com os moradores essa não foi à primeira vez que esse tipo de ação acontece na localidade. “A vítima não tinha nenhum envolvimento com o tráfico, e os policiais chegaram já atirando. Ele foi morto com um tiro de fuzil e colocaram uma arma do lado do corpo para dizerem que era dele. E isso tem sido frequente, tem policiais até invadindo as casas dos moradores”, denunciou.