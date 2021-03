Prefeito Wladimir Garotinho recebeu pessoalmente os insumos das mãos do próprio secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/03/2021 12:07



CAMPOS - O prefeito Wladimir Garotinho recebeu, na manhã desta segunda-feira (22), mais 21 mil doses de vacinas contra Covid-19. A remessa foi entregue pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, no Aeroporto Bartolomeu Lisando. Além da vacina, Wladimir recebeu medicamentos e bloqueadores neuromusculares que irão auxiliar no tratamento de pacientes internados com Covid-19.

Os medicamentos foram solicitados na noite deste domingo (22) pelo prefeito Wladimir Garotinho ao governador, Claudio Castro, e ao próprio secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, que de imediato atenderam à solicitação. Wladimir agradeceu o secretário Carlos Chaves, e ao governador em exercício, por atenderem a demanda do município. “Vamos vacinar o nosso povo, que é a única saída que nós temos para curar de vez a nossa população”, disse Wladimir.