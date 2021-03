Marcelle Almeida Pinheiro Caetano, é proprietária de um pet shop que foi fiscalizado na tarde desta quarta-feira (24). Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 25/03/2021 11:21 | Atualizado 25/03/2021 11:22



CAMPOS - O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) denunciou que um funcionário foi agredido, na tarde desta quarta-feira (24), no exercício de sua função de agente fiscalizador, em Campos dos Goytacazes, pela ex-vereadora e proprietária do estabelecimento Pata Vet Popular, Marcelle Almeida Pinheiro Caetano. De acordo com a CRMV-RJ, o estabelecimento em questão foi denunciado diversas vezes em seus canais oficiais por diversas irregularidades. Um boletim foi registrado na delegacia da Polícia Federal.

“A fim de apurar tais denúncias, o agente fiscalizador compareceu bem cedo ao estabelecimento quando a Sra. Marcelle deferiu palavras de baixo calão, além de quebrar seus óculos e rasgar máscara e roupas. Esse crime vil não pode ficar impune. O corpo jurídico do CRMV-RJ está, nesse momento, se direcionando a Polícia Federal de Campos dos Goytacazes para prestar todo atendimento ao funcionário e lavrar um boletim de ocorrência. As esferas cível e criminal serão acionadas. Cabe lembrar que o Código Penal, em seu artigo 331, diz que desacatar funcionário público no exército da função ou em razão dela é crime”, informou o Conselho.

Publicidade

Na nota, o CRMV-RJ afirmou, ainda, que “repudia e lamenta a atitude mesquinha, covarde e infantil da proprietária do estabelecimento, que não é médica-veterinária. O CRMV-RJ vai até as últimas consequências legais para que este crime não fique em vão. Desacatar um funcionário no exercício de sua função não apenas atinge ao profissional, mas sim é uma ofensa a classe médica veterinária”.

— Desacatar significa ‘menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa. Em outras palavras, ofende-se o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa’. O bem jurídico protegido é o respeito da função pública. Tanto isso é verdade que a vítima primária deste delito é o Estado. O servidor ofendido é o sujeito passivo secundário. Por isso iremos tomar todas as medidas cabíveis — afirma o vice-presidente do CRMV-RJ, Diogo Alves.

Por meio de nota, a ex-vereadora informou que o fiscal a agrediu e teria levado uma pasta que pertencia a seu estabelecimento, o que a motivou a registrar outro boletim de ocorrência.