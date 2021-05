Motorista de um coletivo ficou ferido; homens foram detidos em flagrante com armas e drogas. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/05/2021 12:08 | Atualizado 19/05/2021 12:09

CAMPOS - Um motorista da Viação Itapemirim ficou ferido, na noite desta terça-feira (18), durante um protesto de moradores do Parque Santa Helena, no subdistrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes, que fecharam a BR-101 após ação da Polícia Militar (PM) que resultou na prisão de dois homens suspeitos de tráfico. O ônibus que ele conduzia foi atingido por uma pedra.

Carros de pessoas que passavam pelo local também teriam sido danificados. De acordo com a PM, o ato teve início após uma equipe flagrar a dupla com armas e drogas. Os manifestantes, então, teriam interrompido o tráfego na altura do Campus Guarus do Instituto Federal Fluminense (IFF), arremessado pedras em veículos e acuado os policiais, que chegaram a disparar para o alto.

Houve tumulto e correria, mas, segundo a corporação, ninguém se feriu. Atingido no ombro esquerdo, o motorista da Itapemirim foi socorrido e encaminhado para o Hospital Ferreira Machado (HFM), onde foi atendido e liberado.