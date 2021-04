Por O Dia

Publicado 18/01/2021 00:00

A professora do Centro Universitário Uniabeu, Fátima Antunes, mestre em Psicologia Social com formação em gerenciamento do estresse pelo International Stress Management Association, pesquisou por três anos o estado psicológico de 702 advogados da Baixada Fluminense e de todo o Brasil. O estudo deu origem ao livro Estresse em advogados, editado pela Chiado Brasil, lançado, recentemente.

A obra é resultado da primeira pesquisa realizada no Brasil sobre a saúde física e mental dos advogados. A sondagem revelou o alto nível de exaustão dos que se dedicam a defender os direitos do cliente.

Segundo a autora, o estresse em advogados é uma realidade. "Mas nem todos conseguem assumir que estão adoecendo. A aceitação do problema ocorre somente quando a fragilidade emocional limita as atividades profissionais", destaca.

Casada com advogado, Antunes, frisa que a leitura do livro é recomendada não apenas para advogados, mas também aos estudantes de direito e seus familiares, assim como para todos os que estão conectados de alguma forma com a área jurídica. "Sou casada há 25 anos com um advogado e, por isso, convivo com vários outros profissionais da área jurídica, assim, pude perceber que muitos deles apresentavam sinais de adoecimento físico ou psicológico e nem sempre se percebiam a gravidade dos sintomas e continuavam envolvidos em suas atividades profissionais", explica.

O estresse pode não ser inevitável, mas o leitor pode concluir que é possível aprender a gerenciar o problema. "A maneira como você percebe o que está a sua volta, como você sente cada uma das situações, determina suas reações. Assim, se você consegue autogerenciar o estresse será capaz de minimizar seus impactos", alerta Antunes.

A psicóloga Antunes é atuante nas redes sociais. Ela desenvolve o projeto Viver Direito, no instagram @viverdireito.adv. Nesse ambiente virtual, Antunes fala sobre as questões de saúde e bem estar dos advogados. Estresse em Advogados tem 80 páginas, está disponível na internet em todas as grandes livrarias do Brasil e de Portugal. O leitor pode adquirir o livro físico ou ebook. O valor é R$30,00.